Activists gather to show support for poultry workers amid COVID-19

SPRINGDALE, Ark. (KNWA/KFTA) — A group of people in Arkansas hit the streets of Springdale on Saturday, June 20, demanding better working conditions for poultry workers.

The march started on Emma Avenue and Thompson Street in Springdale.

Venceremos mission is to “ensure the human rights of poultry workers,” according to foodchainworkers.org website.

Springdale’s Venceremos Co-founder Magaly Licolli said

As of Friday, June 19, the Arkansas Department of Health data showed 445 active cases in the poultry industry. Tyson, on Berry Street in Springdale (Washington County), has the most active cases — 141.





Facebook photos/Epperson/Venceremos. Used with permission.

VENCEREMOS: DECLARACIÓN DE LA MISION

Venceremos es una organización de trabajadores recientemente formada en Arkansas cuya misión es garantizar los derechos humanos de los trabajadores avícolas.Con casi 30,000 trabajadores, el trabajo avícola, es el quinto empleador más grande del estado y genera más del 10% de producción de pollo en los EU.

“Es hora de crear una organización que beneficie a quienes procesamos el pollo que termina en las mesas de las personas todos los días. Venceremos nos da esperanza y fortaleza para seguir avanzando hacia un futuro mejor para todos nosotros ”, Yolanda García, trabajadora avícola y miembra fundadora de Venceremos.

