Bentonville missing man may have been kidnapped while visiting Mexico

BENTONVILLE, Ark. (KNWA/KFTA) — At the end of March, a Bentonville man went to visit his girlfriend in Mexico and has not been seen since, according to the FBI’s Little Rock Field Office.

Luis Davila, 31, is a U.S. citizen, about 5’10” and weighs around 190, has brown eyes and black hair.

Davila is from Bentonville and was near the city of Monterrey (pop. in Monterrey is 1.1 million) visiting his girlfriend.

Davila was last seen on March 29, 2021, wearing a white shirt and jeans. He was driving a silver 2016 Nissan Maxima with Arkansas license plate 936 VET.

The FBI said the whereabouts of Davila are unknown at this time, it is believed he may still be in Mexico, possibly near Nuevo Laredo, Tamaulipas.

Davila may be the victim of a kidnapping, according to the FBI.

The public is urged to call the FBI at 1-800-CALL-FBI (225-5324) with any information. Tips can also be submitted online at tips.fbi.gov. Individuals who provide information may remain anonymous.

Photo provided by the FBI. Luis Davila.

EN ESPAÑOL, ESCRITO POR EL FBI

La Oficina Regional del FBI en Little Rock solicita información del público sobre un residente de Arkansas quien fue a México a visitar a su novia, y el cual no ha sido visto desde el día 29 de marzo de 2021.

Luis Dávila es un ciudadano de los EE. UU. de 31 años de edad, de 5’10” (1.78 metros) de estatura aproximadamente, y de 190 libras de peso (86.1 kilogramos) aproximadamente, de ojos café, y de pelo negro. Dávila es de Bentonville, AR, y se encontraba en México visitando a su novia cerca de Monterrey.

Luis fue visto por última vez cerca de Monterrey, México, el día 29 de marzo de 2021, vestido con una camisa blanca y con un pantalón de mezclilla. Conducía un vehículo Nissan Máxima de color plateado y del año 2016 (Matrícula 936-VET de Arkansas).

Aunque el paradero de Dávila se desconoce en este momento, se cree que todavía pueda estar en México, posiblemente cerca de Nuevo Laredo, Tamaulipas. Es posible que Dávila sea la víctima de un secuestro.

Se insta a que el público llame al FBI al número 1-800-CALL-FBI (225-5324) con cualquier información. También se pueden proveer pistas en línea en tips.fbi.gov. Las personas que provean información pueden permanecer anónimas.