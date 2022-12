FAYETTEVILLE — Arkansas has released its depth chart for the bowl game and the first such roster since the end of the season.

Here’s a closer look at the Arkansas depth chart for Kansas.

OFFENSE

WR 13 Jaedon Wilson R-Fr. // 6-3 // 175

85 Harper Cole R-So. // 5-9 // 178



WR 14 Bryce Stephens R-Fr. // 6-0 // 176

16 Isaiah Sategna Fr. // 5-11 // 173



LT 70 Luke Jones R-Sr. // 6-5 // 327

65 Devon Manuel R-Fr. // 6-9 // 334



LG 62 Brady Latham R-Jr. // 6-5 // 307

75 Patrick Kutas Fr. // 6-5 // 305



C 55 Beaux Limmer R-Jr. // 6-5 // 302

56 Marcus Henderson R-So. // 6-5 // 303



RG 53 Ty’Kieast Crawford Jr. // 6-5 // 325

76 E’Marion Harris Fr. // 6-7 // 340



RT 78 Dalton Wagner *R-Sr. // 6-9 // 331

72 Andrew Chamblee Fr. // 6-6 // 303



QB 1 KJ Jefferson R-Jr. // 6-3 // 242

10 Cade Fortin R-Sr. // 6-3 // 218



RB 5 Raheim Sanders So. // 6-2 // 227

0 AJ Green So. // 5-11 // 208

6 Rashod Dubinion Fr. // 5-10 // 211



TE 89 Nathan Bax R-Sr. // 6-4 // 252

82 Hudson Henry R-Jr. // 6-5 // 254



WR 3 Matt Landers *Sr. // 6-5 // 197

11 Sam Mbake Fr. // 6-3 // 202

DEFENSE

DE 58 Jashaud Stewart Jr. // 6-2 // 251

14 Jordan Domineck R-Sr. // 6-3 // 251



DT 99 Terry Hampton *Sr. // 6-1 // 314

50 Eric Gregory R-Jr. // 6-4 // 303



DT 5 Cam Ball R-Fr. // 6-5 // 303

90 Marcus Miller R-Jr. // 6-5 // 286

0 Nico Davillier Fr. // 6-4 // 270



DE 40 Landon Jackson So. // 6-7 // 274

56 Zach Williams Sr. // 6-4 // 261



WILL 36 Jordan Crook Fr. // 6-0 // 232

45 Jackson Woodard R-So. // 6-3 // 231



MIKE 27 Chris Paul Jr. R-Fr. // 6-1 // 230

35 Mani Powell Fr. // 6-3 // 234



CB 3 Dwight McGlothern Jr. // 6-2 // 181

4 Malik Chavis R-Jr. // 6-2 // 192



S 7 Latavious Brini *Sr. // 6-2 // 215

17 Hudson Clark R-Jr. // 6-2 // 182



S 15 Simeon Blair R-Sr. // 5-10 // 208

8 Jayden Johnson So. // 6-2 // 204



CB 24 Quincey McAdoo Fr. // 6-2 // 192

4 Malik Chavis R-Jr. // 6-2 // 192



NB 8 Jayden Johnson So. // 6-2 // 204

18 Trent Gordon R-Sr. // 5-11 // 188

SPECIAL TEAMS

K 29 Cam Little So. // 6-2 // 181



KO 39 Jake Bates *Sr. // 5-10 // 202



P 31 Max Fletcher Fr. // 6-5 // 178



LS 48 Eli Stein Fr. // 6-3 // 227

-OR- 52 John Oehrlein R-Jr. // 6-1 // 235



H 31 Max Fletcher Fr. // 6-5 // 178



KR 0 AJ Green So. // 5-11 // 208

6 Rashod Dubinion Fr. // 5-10 // 211



85 Harper Cole R-So. // 5-9 // 178



PR 14 Bryce Stephens R-Fr. // 6-0 // 176

85 Harper Cole R-So. // 5-9 // 178