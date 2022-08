By Otis Kirk

FAYETTEVILLE — The wait for Arkansas Football is almost over as it’s officially game week now.

On Monday, Arkansas released its first official depth chart as they prepare to host Cincinnati on Saturday.

Here’s the depth chart.

OFFENSE

WR 84 Warren Thompson R-Sr. // 6-3 // 198

13 Jaedon Wilson R-Fr. // 6-3 // 175

81 Quincey McAdoo Fr. // 6-2 // 192



WR 9 Jadon Haselwood R-Jr. // 6-3 // 213

14 Bryce Stephens R-Fr. // 6-0 // 176

16 Isaiah Sategna Fr. // 5-11 // 173

85 Harper Cole R-So. // 5-9 // 178



LT 70 Luke Jones R-Sr. // 6-5 // 327

72 Andrew Chamblee Fr. // 6-6 // 303



LG 62 Brady Latham R-Jr. // 6-5 // 307

74 Jalen St. John R-So. // 6-5 // 327



C 51 Ricky Stromberg Sr. // 6-4 // 313

75 Patrick Kutas Fr. // 6-5 // 305



RG 55 Beaux Limmer R-Jr. // 6-5 // 302

76 E’Marion Harris Fr. // 6-7 // 340



RT 78 Dalton Wagner *R-Sr. // 6-9 // 331

53 Ty’Kieast Crawford Jr. // 6-5 // 325



QB 1 KJ Jefferson R-Jr. // 6-3 // 242

4 Malik Hornsby R-So. // 6-2 // 186



RB 5 Raheim Sanders So. // 6-2 // 227

0 AJ Green So. // 5-11 // 208



TE 7 Trey Knox Sr. // 6-5 // 245

89 Nathan Bax R-Sr. // 6-4 // 252

-OR- 82 Hudson Henry R-Jr. // 6-5 // 254



WR 3 Matt Landers Sr. // 6-5 // 197

2 Ketron Jackson Jr. So. // 6-2 // 203

17 Sam Mbake Fr. // 6-3 // 202

DEFENSE

DE 58 Jashaud Stewart Jr. // 6-2 // 251

40 Landon Jackson So. // 6-7 // 274



DT 50 Eric Gregory R-Jr. // 6-4 // 303

99 Terry Hampton *Sr. // 6-1 // 314



DT 33 Isaiah Nichols R-Sr. // 6-3 // 315

5 Cam Ball R-Fr. // 6-5 // 303



DE 56 Zach Williams Sr. // 6-4 // 261

14 Jordan Domineck R-Sr. // 6-3 // 251



WILL 10 Bumper Pool *Sr. // 6-2 // 232

36 Jordan Crook Fr. // 6-0 // 232

45 Jackson Woodard R-So. // 6-3 // 231



MIKE 42 Drew Sanders Jr. // 6-5 // 233

27 Chris Paul Jr. R-Fr. // 6-1 // 230



CB 11 LaDarrius Bishop R-Sr. // 6-0 // 194

4 Malik Chavis R-Jr. // 6-2 // 192



S 1 Jalen Catalon R-Jr. // 5-10 // 201

7 Latavious Brini *Sr. // 6-2 // 215



S 15 Simeon Blair R-Sr. // 5-10 // 208

8 Jayden Johnson So. // 6-2 // 204



CB 17 Hudson Clark R-Jr. // 6-2 // 182

3 Dwight McGlothern Jr. // 6-2 // 181

-OR- 19 Khari Johnson Jr. // 6-0 // 192



NB 2 Myles Slusher Jr. // 6-0 // 194

18 Trent Gordon R-Sr. // 5-11 // 188

6 Jacorrei Turner R-So. // 6-2 // 206

SPECIAL TEAMS

K 29 Cam Little So. // 6-2 // 181



KO 29 Cam Little So. // 6-2 // 181

-OR- 19 Jake Bates *Sr. // 5-10 // 202



P 30 Reid Bauer R-Sr. // 5-11 // 206

-OR- 31 Max Fletcher Fr. // 6-5 // 178



LS 48 Eli Stein Fr. //6-3 // 227

-OR- 46 Francisco Castro R-Fr. // 6-1 // 217

-OR- 52 John Oehrlein R-Jr. // 6-1 // 235



H 30 Reid Bauer R-Sr. // 5-11 // 206



KR 0 AJ Green So. // 5-11 // 208

6 Rashod Dubinion Fr. // 5-10 // 211



PR 14 Bryce Stephens R-Fr. // 6-0 // 176

85 Harper Cole R-So. // 5-9 // 178