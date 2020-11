Arkansas’ Updated Depth Chart for Missouri

FAYETTEVILLE — Arkansas will be at Missouri on Saturday for an 11 a.m. kickoff against the Tigers.

The game will be televised on the SEC Network. Here’s the latest updated depth chart for Arkansas.

OFFENSE

WR 8 Mike Woods So. // 6-1 // 196

7 Trey Knox So. // 6-5 // 207



WR 16 Treylon Burks So. // 6-3 // 232

17 John David White R-Fr. // 5-11 // 171

-OR- 41 T.J. Hammonds R-Sr. // 5-10 // 192



LT 76 Myron Cunningham R-Sr. // 6-6 // 325

73 Noah Gatlin R-So. // 6-7 // 307



LG 62 Brady Latham R-Fr. // 6-5 // 296

57 Shane Clenin R-Jr. // 6-6 // 316

-OR- 70 Luke Jones R-So. // 6-5 // 294



C 51 Ricky Stromberg So. // 6-4 // 311

66 Ty Clary Sr. // 6-4 // 298



RG 66 Ty Clary Sr. // 6-4 // 298

55 Beaux Limmer R-Fr. // 6-5 / 293

71 Ryan Winkel R-So. // 6-6 // 307



RT 73 Noah Gatlin R-So. // 6-7 // 307

-OR- 78 Dalton Wagner R-Jr. // 6-9 // 319



QB 13 Feleipe Franks R-Sr. // 6-6 // 228

1 KJ Jefferson R-Fr. // 6-3 // 236



RB 5 Rakeem Boyd Sr. // 6-0 // 206

22 Trelon Smith R-Jr. // 5-9 // 185



TE 82 Hudson Henry R-Fr. // 6-5 // 249

-OR- 87 Blake Kern R-Sr. // 6-4 // 269



WR 7 Trey Knox So. // 6-5 // 207

-OR- 19 Tyson Morris R-Sr. // 6-1 // 202

DEFENSE

JACK 5 Dorian Gerald R-Sr. // 6-3 // 288

-OR- 56 Zach Williams So. // 6-4 // 246

11 Mataio Soli So. // 6-4 // 235



DT 93 Isaiah Nichols R-Fr. // 6-3 // 281

97 Xavier Kelly R-Sr. // 6-4 // 311

90 Marcus Miller R-Fr. // 6-5 // 307



DT 42 Jonathan Marshall R-Sr. // 6-3 // 317

91 Taurean Carter R-Fr. // 6-3 // 291



DE 50 Eric Gregory R-Fr. // 6-4 // 283

-OR- 13 Julius Coates R-Jr. // 6-6 // 289



WILL 10 Bumper Pool Jr. // 6-2 // 229

32 Deon Edwards R-Sr. // 6-1 // 218



MIKE 31 Grant Morgan R-Sr. // 5-11 // 222

27 Hayden Henry Sr. // 6-2 // 229

28 Andrew Parker R-So. // 6-2 // 235



CB 17 Hudson Clark R-Fr. // 6-2 // 176

0 Khari Johnson Fr. // 6-0 // 189



SS 1 Jalen Catalon R-Fr. // 5-10 // 189

18 Myles Mason Jr. // 6-2 // 204



BS 7 Joe Foucha Jr. // 5-11 // 188

15 Simeon Blair R-So. // 5-10 // 204

2 Myles Slusher Fr. // 6-0 // 186



CB 21 Montaric Brown R-Jr. // 6-0 // 190

4 Malik Chavis R-Fr. // 6-2 // 194



NB 9 Greg Brooks Jr. So. // 5-11 // 185

24 LaDarrius Bishop R-So. // 6-0 // 192



SPECIAL TEAMS

K 35 A.J. Reed R-Jr. // 5-11 // 186

80 Matthew Phillips So. // 5-10 // 175



P 30 Reid Bauer R-So. // 5-11 // 205

40 George Caratan Jr. // 6-2 // 213

-OR- 43 Sam Loy R-Sr. // 6-1 // 190



LS 48 Jordan Silver R-Jr. // 6-1 // 235

39 H.T. Fountain Sr. // 6-0 // 233



H 18 Jack Lindsey R-Sr. // 6-2 // 206



KR 16 Treylon Burks So. // 6-3 // 232

14 Nathan Parodi R-So. // 5-9 // 175



PR 16 Treylon Burks So. // 6-3 // 232

14 Nathan Parodi R-So. // 5-9 // 175