PUBLIC INFORMATION STATEMENT
NATIONAL WEATHER SERVICE TULSA OK
947 PM CDT WED MAR 30 2022

...NWS DAMAGE SURVEY FOR MARCH 30 2022 TORNADO EVENT...

.SPRINGDALE ARKANSAS TORNADO...

RATING:                 EF3
ESTIMATED PEAK WIND:    145 MPH
PATH LENGTH /STATUTE/:  5.2 MILES
PATH WIDTH /MAXIMUM/:   350 YARDS
FATALITIES:             0
INJURIES:               7

START DATE:             03/30/2022
START TIME:             04:04 AM CDT
START LOCATION:         1 SE JOHNSON / WASHINGTON COUNTY / AR
START LAT/LON:          36.122 / -94.156

END DATE:               03/30/2022
END TIME:               04:12 AM CDT
END LOCATION:           1 E SPRINGDALE / WASHINGTON COUNTY / AR
END LAT/LON:            36.185 / -94.107

SURVEY SUMMARY: THIS TORNADO DEVELOPED SOUTH OF JOYCE BOULEVARD AND
EAST OF STEELE BOULEVARD, SOUTHWEST OF THE NORTHWEST ARKANSAS MALL.
THE TORNADO DAMAGED BUSINESSES, BLEW DOWN TREES, ROLLED A VAN, AND
THEN MOVED ACROSS THE WESTERN PORTION OF THE MALL. AS IT MOVED
NORTH-NORTHEAST FROM NEAR THE MALL, THE TORNADO BLEW DOWN A CELLULAR
PHONE TOWER, AND DESTROYED A BUILDING NEAR MAIN DRIVE. AS IT 
CONTINUED NORTH-NORTHEAST IT DAMAGED NUMEROUS HOMES AND BUSINESSES, 
AND BLEW DOWN NUMEROUS TREES. MAJOR PORTIONS OF THE ROOFS OF SEVERAL
HOMES WERE BLOWN OFF ON PAGOSA STREET, AND A VEHICLE WAS FLIPPED OVER
IN A DRIVEWAY. THE TORNADO THEN DESTROYED THE GYMNASIUM AT GEORGE
ELEMENTARY SCHOOL, WHICH WAS A METAL BUILDING STRUCTURE. A HOME JUST
NORTH OF THE GYM WAS SEVERELY DAMAGED, AND A COUPLE LARGE, WOODEN 
ELECTRICAL POLES WERE SNAPPED NEARBY. A LARGE, METAL BUILDING
STRUCTURE WAS DESTROYED AS THE TORNADO NEARED HIGHWAY 412, WITH
SEVERAL OTHER BUSINESSES NEARBY SEVERELY DAMAGED. A HANGAR WAS
DESTROYED AND OTHER BUILDINGS WERE DAMAGED ON THE EAST SIDE OF THE
SPRINGDALE AIRPORT. MINOR DAMAGE TO TREES AND TO THE ROOFS OF HOMES
CONTINUED UNTIL THE TORNADO NEARED EMMA AVENUE, WHERE IT APPEARED TO
DISSIPATE. DEBRIS FROM THE TORNADO WAS CARRIED INTO BENTON COUNTY.

&&

EF SCALE: THE ENHANCED FUJITA SCALE CLASSIFIES TORNADOES INTO THE
FOLLOWING CATEGORIES:

EF0...WEAK......65 TO 85 MPH
EF1...WEAK......86 TO 110 MPH
EF2...STRONG....111 TO 135 MPH
EF3...STRONG....136 TO 165 MPH
EF4...VIOLENT...166 TO 200 MPH
EF5...VIOLENT...>200 MPH

NOTE:
THE INFORMATION IN THIS STATEMENT IS PRELIMINARY AND SUBJECT TO
CHANGE PENDING FINAL REVIEW OF THE EVENT AND PUBLICATION IN NWS
STORM DATA.