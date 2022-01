Weather Blog: Snow totals from weekend winter storm

It was a winter wonderland across NW Arkansas, River Valley, and Southwest Missouri after a winter storm brought several inches of snow to some across the area. Here are the estimated snowfall totals and snowfall reports from the National Weather Service.

Note – NWS Public Information Statements contain reports from throughout the day on Saturday, January 15-16, 2022, and may not show the entire snowfall at the end of the event for a specific location.

NWS Tulsa, OK Office

Estimated snow amounts from NWS Tulsa, OK for January 15-16, 2022.

Public Information Statement (NWS Tulsa, OK)

Public Information Statement National Weather Service Tulsa OK 317 PM CST Sun Jan 16 2022 ...SNOWFALL REPORTS... Location Amount Time/Date Lat/Lon ...Arkansas... ...Benton County... Garfield 3.9 E 5.1 in 0700 AM 01/16 36.45N/93.90W 1 S Garfield 4.5 in 0355 PM 01/15 36.44N/93.98W Bella Vista 2.5 SSE 4.0 in 0830 AM 01/16 36.44N/94.27W Bentonville 3.0 in 0630 PM 01/15 36.37N/94.21W Siloam Springs 2.5 in 1217 PM 01/15 36.19N/94.54W Rogers 2.1 in 0454 PM 01/15 36.33N/94.12W 1 S Garfield 2.0 in 0149 PM 01/15 36.43N/93.97W Pea Ridge 0.2 WSW 1.8 in 0800 AM 01/15 36.45N/94.12W Centerton 1.8 in 0541 PM 01/15 36.36N/94.29W Rogers 2.4 SSW 1.8 in 0800 AM 01/16 36.30N/94.14W Rogers 1.6 in 1147 AM 01/15 36.33N/94.12W 4 W Larue 1.5 in 1000 AM 01/15 36.34N/94.02W Rogers 1.3 in 0730 AM 01/15 36.33N/94.13W Bella Vista 2.2 E 1.0 in 0700 AM 01/15 36.47N/94.26W Rogers 1.0 in 1037 AM 01/15 36.33N/94.12W Rogers 2.4 SSW 0.7 in 0800 AM 01/15 36.30N/94.14W Gentry 5.6 ENE 0.5 in 0600 AM 01/15 36.29N/94.39W Garfield 3.9 E 0.5 in 0700 AM 01/15 36.45N/93.90W Decatur 2.6 ESE 0.3 in 0730 AM 01/16 36.33N/94.41W Decatur 2.6 ESE 0.2 in 0730 AM 01/15 36.33N/94.41W ...Carroll County... 3 NNE Carrollton 8.0 in 0230 PM 01/16 36.29N/93.30W Holiday Island 1.3 SSW 4.8 in 0700 AM 01/16 36.47N/93.74W Metalton 3.5 W 4.6 in 0700 AM 01/16 36.23N/93.59W Eureka Springs 3.5 SW 4.0 in 0800 AM 01/16 36.37N/93.79W Eureka Springs 3.5 SW 0.7 in 0800 AM 01/15 36.37N/93.79W Holiday Island 1.3 SSW 0.6 in 0700 AM 01/15 36.47N/93.74W ...Crawford County... Van Buren 1.8 in 0441 PM 01/15 35.44N/94.35W Van Buren 2.1 NNW 1.3 in 0700 AM 01/16 35.48N/94.36W ...Franklin County... Riverdale 4.2 E 1.3 in 0800 AM 01/16 35.43N/94.04W Ozark 3 WNW 1.0 in 0700 AM 01/16 35.51N/93.87W ...Madison County... 5 SE Kingston 8.0 in 0110 PM 01/16 36.01N/93.45W 5 SE Kingston 6.0 in 0452 PM 01/15 36.01N/93.45W 2.9 S Kingston 6.0 in 0848 AM 01/16 36.01N/93.52W 4 SSE Hindsville 5.5 in 0703 PM 01/15 36.09N/93.83W Huntsville 4.0 in 0154 PM 01/15 36.09N/93.74W 5 SE Kingston 4.0 in 0227 PM 01/15 36.01N/93.45W 4 NE Weathers 2.0 in 1149 AM 01/15 36.00N/93.46W 1 ENE Huntsville 1.7 in 0910 AM 01/15 36.09N/93.73W ...Sebastian County... Greenwood 4.0 in 0938 PM 01/15 35.22N/94.26W Greenwood 3.0 in 0554 PM 01/15 35.21N/94.25W 2 ENE Greenwood 3.0 in 1117 PM 01/15 35.23N/94.22W Greenwood 0.9 S 3.0 in 0700 AM 01/16 35.20N/94.24W 1 S Fort Smith 2.5 in 0333 PM 01/15 35.38N/94.40W Rye Hill 2.5 in 0651 PM 01/15 35.27N/94.37W 1 E Greenwood 2.5 in 0836 PM 01/15 35.22N/94.24W Fort Smith 2.0 in 1150 PM 01/15 35.39N/94.40W 1 S Fort Smith 1.7 in 0142 PM 01/15 35.38N/94.40W Fort Smith 1.2 in 0327 PM 01/15 35.38N/94.40W Fort Smith 1.0 in 0619 PM 01/15 35.39N/94.40W ...Washington County... 3 E Sonora 5.0 in 1150 PM 01/15 36.17N/93.99W Goshen 4.0 in 0414 PM 01/15 36.10N/93.99W 2 ENE Oak Grove 4.0 in 0442 PM 01/15 36.20N/94.16W 2 NE Sonora 3.5 in 1208 PM 01/15 36.19N/94.02W Springdale 3.2 in 0851 PM 01/15 36.19N/94.13W 1 NW Springdale 3.0 in 1154 AM 01/15 36.19N/94.14W 3 E Sonora 3.0 in 0443 PM 01/15 36.17N/93.99W Fayetteville 3.0 in 0849 PM 01/15 36.06N/94.16W Fayetteville 2.9 in 1154 PM 01/15 36.06N/94.16W 4 ENE Sonora 2.5 in 1204 PM 01/15 36.19N/93.99W 1 NNE Greenland 2.3 in 0559 PM 01/15 36.01N/94.17W 1 NNE Greenland 2.1 in 0200 PM 01/15 36.01N/94.17W 2 E Springdale 2.0 in 1033 AM 01/15 36.19N/94.08W 3 NE Farmington 2.0 in 1143 AM 01/15 36.07N/94.21W 1 W Fayetteville 2.0 in 0421 PM 01/15 36.06N/94.18W 1 SSW Fayetteville 1.3 in 0900 AM 01/15 36.05N/94.16W 1 NE Greenland 1.0 in 1200 PM 01/15 36.01N/94.16W 1 NNE Greenland 0.5 in 0600 AM 01/15 36.01N/94.17W ...Oklahoma... ...Adair County... Bunch 0.8 N 1.0 in 0700 AM 01/16 35.69N/94.77W Watts 7.2 WSW 0.8 in 0700 AM 01/16 36.08N/94.69W ...Delaware County... Cleora 1.4 in 0652 PM 01/15 36.58N/94.97W Jay 3.3 NNE 0.8 in 0800 AM 01/16 36.47N/94.78W Jay 3.3 NNE 0.4 in 0800 AM 01/15 36.47N/94.78W ...Le Flore County... 3 NE Wister 4.0 in 0829 PM 01/15 35.00N/94.69W Whitesboro 4.0 in 1012 PM 01/15 34.69N/94.89W Honobia 2.0 in 0549 PM 01/15 34.54N/94.93W Panama 1.0 in 0608 PM 01/15 35.17N/94.67W ...Sequoyah County... Sallisaw 1.0 SE 0.4 in 0800 AM 01/16 35.45N/94.80W Observations are collected from a variety of sources with varying equipment and exposures. We thank all volunteer weather observers for their dedication. Not all data listed are considered official.

NWS Little Rock, AR Office (Boone, Newton, Johnson, Logan, & Scott Counties)

Estimated snowfall across Arkansas from NWS Little Rock for January 15-16, 2022.

Public Information Statement #1 (NWS Little Rock)

PRELIMINARY LOCAL STORM REPORT NATIONAL WEATHER SERVICE LITTLE ROCK AR 1055 AM CST SUN JAN 16 2022 ..TIME... ...EVENT... ...CITY LOCATION... ...LAT.LON... ..DATE... ....MAG.... ..COUNTY LOCATION..ST.. ...SOURCE.... ..REMARKS.. 0800 AM SNOW VALLEY SPRINGS 36.15N 92.99W 01/16/2022 E14.0 INCH BOONE AR PUBLIC STORM TOTAL SNOW AMOUNT.

Public Information Statement #2 (NWS Little Rock)

PRELIMINARY LOCAL STORM REPORT...SUMMARY NATIONAL WEATHER SERVICE LITTLE ROCK AR 927 AM CST SUN JAN 16 2022 ..TIME... ...EVENT... ...CITY LOCATION... ...LAT.LON... ..DATE... ....MAG.... ..COUNTY LOCATION..ST.. ...SOURCE.... ..REMARKS.. 0310 PM SNOW CLARKSVILLE 35.46N 93.47W 01/15/2022 M2.5 INCH JOHNSON AR SOCIAL MEDIA 2.5 INCHES OF SNOW REPORTED IN CLARKSVILLE. 0314 PM SNOW COMPTON 36.10N 93.30W 01/15/2022 M4.0 INCH NEWTON AR TRAINED SPOTTER 4.0 INCHES OF SNOW REPORTED IN COMPTON. 0405 PM SNOW OMAHA 36.46N 93.19W 01/15/2022 E6.0 INCH BOONE AR SOCIAL MEDIA 6 INCHES OF SNOW IN OMAHA AT 4 PM. 0431 PM SNOW JASPER 36.01N 93.19W 01/15/2022 M6.0 INCH NEWTON AR TRAINED SPOTTER 6 INCHES OF SNOW MEASURED IN JASPER. 0435 PM SNOW HARRISON 36.24N 93.12W 01/15/2022 M5.0 INCH BOONE AR PUBLIC 5 INCHES OF SNOW MEASURED IN HARRISON 0501 PM SNOW BERGMAN 36.31N 93.01W 01/15/2022 M7.5 INCH BOONE AR SOCIAL MEDIA 7.5 INCHES OF SNOW IN BERGMAN. 0515 PM SNOW COWELL 35.82N 93.16W 01/15/2022 M8.0 INCH NEWTON AR PUBLIC 8 INCHES OF SNOW IN COWELL. REPORT IS FROM 2300 FEET ELEVATION. 0700 PM SNOW HARRISON 36.24N 93.12W 01/15/2022 M10.0 INCH BOONE AR CO-OP OBSERVER 10 INCHES OF SNOW REPORTED IN HARRISON AND STILL SNOWING. 0840 PM SNOW DEER 35.83N 93.21W 01/15/2022 E9.5 INCH NEWTON AR PUBLIC 1009 PM SNOW SUBIACO 35.30N 93.64W 01/15/2022 M2.0 INCH LOGAN AR SOCIAL MEDIA 2 INCHES OF SNOW REPORTED IN SUBIACO. 1200 AM SNOW HARRISON 36.24N 93.12W 01/16/2022 M12.0 INCH BOONE AR CO-OP OBSERVER 12 INCHES OF SNOW MEASURED IN HARRISON FOR 1/15. 1210 AM SNOW KNOXVILLE 35.38N 93.36W 01/16/2022 E4.1 INCH JOHNSON AR SOCIAL MEDIA PUBLIC REPORT.

Public Information Statement #3 (NWS Little Rock)

PRELIMINARY LOCAL STORM REPORT...SUMMARY NATIONAL WEATHER SERVICE LITTLE ROCK AR 928 AM CST SUN JAN 16 2022 ..TIME... ...EVENT... ...CITY LOCATION... ...LAT.LON... ..DATE... ....MAG.... ..COUNTY LOCATION..ST.. ...SOURCE.... ..REMARKS.. 0700 AM SNOW 5 ENE BLUE MOUNTAIN 35.16N 93.63W 01/16/2022 M3.0 INCH LOGAN AR PARK/FOREST SRVC STORM TOTAL SNOW AMOUNT AT MT. MAGAZAINE SP. 0700 AM SNOW LEAD HILL 36.41N 92.91W 01/16/2022 M11.0 INCH BOONE AR PUBLIC STORM TOTAL SNOW AMOUNT. 0130 PM SNOW LAMAR 35.44N 93.39W 01/15/2022 M2.5 INCH JOHNSON AR PUBLIC SNOW TOTAL AS OF 1:30 PM CST. 0100 PM SNOW 5 ENE BLUE MOUNTAIN 35.17N 93.64W 01/15/2022 E2.0 INCH LOGAN AR PUBLIC SNOW TOTAL AT MT. MAGAZINE SP, AS OF 1:00 PM CST. 1215 PM SNOW HARRISON 36.24N 93.12W 01/15/2022 M4.0 INCH BOONE AR PUBLIC SNOW TOTAL AS OF 12:15 PM CST. 1145 AM SNOW JASPER 36.01N 93.19W 01/15/2022 M2.0 INCH NEWTON AR TRAINED SPOTTER SNOW TOTAL AS OF 11:45 AM CST. 1135 AM SNOW BERGMAN 36.31N 93.01W 01/15/2022 M5.5 INCH BOONE AR TRAINED SPOTTER SNOW TOTAL AS OF 11:35 AM CST. 1100 AM SNOW 10 NW JASPER 36.10N 93.31W 01/15/2022 M1.0 INCH NEWTON AR TRAINED SPOTTER SNOW TOTAL AS OF 11:00 AM CST. 1055 AM SNOW 12 S JASPER 35.83N 93.21W 01/15/2022 M4.5 INCH NEWTON AR TRAINED SPOTTER SNOW TOTAL IN DEER, AS OF 10:55 AM CST. 1001 AM SNOW BERGMAN 36.31N 93.01W 01/15/2022 M2.0 INCH BOONE AR TRAINED SPOTTER AS OF 955 AM CST, 2 INCHES OF SNOW MEASURED AT AN ELEVATION OF 1290 FEET. 1000 AM SNOW 3 SE JASPER 35.97N 93.15W 01/15/2022 E4.0 INCH NEWTON AR LAW ENFORCEMENT SNOW TOTAL NEAR THE HWY 7 SCENIC OVERLOOK AS OF 10:00 AM CST. 0900 AM SNOW WESTERN GROVE 36.10N 92.95W 01/15/2022 E1.5 INCH NEWTON AR PUBLIC SNOW TOTAL AS OF 9 AM CST. 0900 AM SNOW JASPER 36.01N 93.19W 01/15/2022 M0.5 INCH NEWTON AR TRAINED SPOTTER 0.5 INCHES MEASURED AT 9 AM. 0856 AM SNOW LEAD HILL 36.41N 92.91W 01/16/2022 M10.0 INCH BOONE AR CO-OP OBSERVER 10 INCHES OF STORM TOTAL SNOWFALL AT LEAD HILL. SNOW DEPTH AS OF 0600 AM IS 9 INCHES.

NWS Springfield, MO office (Barry & McDonald County, MO)

Estimated snowfall totals from NWS Springfield in SW Missouri for January 15-16, 2022.

Widespread snow accumulations ranged from a dusting to 4 inches across extreme southeast Kansas and the Missouri Ozarks. A very narrow band of 5 to 8 inches occurred along a line from Branson, to Dogwood, to Mansfield Missouri. Very little snowfall fell across the Lake of the Ozarks region. Note–These measurements come from flat surfaces, not grass surfaces. Warm ground allowed for melting in many places during this event.